نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال الصادمة أمام أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال خلال مباراة الأهلي السعودي في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

وغادر أسامة جلال مصابا في نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة، والتي حسمها بطل إفريقيا وتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

أوضح المنيري أن أسامة جلال خضع لأشعة مؤخرا أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسيتم وضع برنامج تأهيلي للاعب لتسريع عودته للملاعب.

