الرياض - كتبت رنا صلاح - موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري يشغل اهتمام مشجعي الكرة المصرية الذين يترقبون مواجهة واحدة من أكثر مباريات الديربي إثارة وتاريخا في الملاعب العربية، حيث تأتي هذه المباراة وسط توقعات كبيرة وتساؤلات عن أداء الفريقين في ظل النتائج المتذبذبة لهما هذا الموسم، واهتمام عارم بالتفاصيل الخاصة بالمواعيد والقنوات والترتيب، مما يجعل اللقاء أكثر سخونة.

ديربي القمة المنتظر .. الساعة كام موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الأحداث تزداد إثارة مع تأكيد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية استاد القاهرة، هذه المواجهة تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة؛ ما يضفي عليها طابع الحسم والحذر، فالأهلي يسعى لمواصلة الدفاع عن اللقب بينما يطمح الزمالك لتعزيز تصدره للجدول، التاريخ الطويل والحوافز الجماهيرية والتحديات الحالية كلها عناصر تمنح اللقاء أجواء استثنائية.

القنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يولي الإعلام الرياضي اهتماما كبيرا بالمباراة المنتظرة، إذ تنقل مباراة الأهلي والزمالك مباشرة عبر قناة أون سبورت، وسوف تكون التغطية شاملة من خلال استوديو تحليلي يسبق الحدث ويعقبه، يضم نخبة من كبار نجوم الكرة المصرية، المتابعون يمكنهم الاستمتاع بتحليل شامل وتوقعات ما قبل اللقاء، بالإضافة إلى مناقشة أبرز أحداث المواجهة عقب صافرة النهاية، أما عن محبي المتابعة على المنصات الرقمية فهناك خيارات لبث مباشر عبر تطبيقات القنوات الرياضية.

قناة أون سبورت المفتوحة على النايل سات.

تطبيق أون سبورت للبث المباشر.

الاستوديو التحليلي قبل وبعد المباراة.

تغطية لحظية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة اون تايم سبورت

التردد 10853

معامل الاستقطاب عمودى

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ترتيب الفريقين قبل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

إحصاءات جدول الترتيب تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستوى الفريقين قبل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات بفوزه في 3 مواجهات وتعادله في مثلها وخسارته مواجهة واحدة، أما الزمالك فقد تصدر الجدول بعد جمعه 17 نقطة من 8 مواجهات مقدماً نتائج أكثر استقراراً نسبيا، ورغم أن الأهلي انتصر مؤخرًا على سيراميكا وحرس الحدود فإن الأداء لم ينل رضا الجماهير، أما الزمالك فاكتفى بالتعادل أمام الجونة.

الفريق عدد المباريات النقاط الترتيب

الأهلي 7 12 الرابع

الزمالك 8 17 الأول

تحليل وضع الفريقين قبل اللقاء

أداء الفريقين قبل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري لا يعكس الطموحات الكبيرة لجماهيرهما، فالأهلي رغم تحقيقه فوزين متتاليين إلا أن الأداء يطرح تساؤلات كثيرة، وقاعدة جماهيرية واسعة تأمل بأداء هجومي أقوى، أما الزمالك فرغم تصدره الترتيب فلم يسلم أيضا من الانتقادات بعد تعادله الأخير، المنافسة أصبحت شرسة وكل نقطة لها وزنها في مشوار اللقب، التشويق حاضر في انتظار ما سيقوم به المدربان من تغييرات تكتيكية أو مفاجآت في تشكيل البداية. المنافسة بين الأهلي والزمالك دائما ما تحبس الأنفاس وتخطف الأضواء، وموعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري يمثل فرصة نادرة لمتابعة صدام كروي يحمل كل معاني الإثارة والتشويق، الأجواء ممتلئة بالترقب والطموح والرهانات على التفوق الكروي في واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة هذا الموسم.