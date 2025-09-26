نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تاريخي لـ رونالدو بعد هدفه في الكلاسيكو أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رقم تاريخي بعد هدفه أمام الاتحاد في بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر الثاني أمام الاتحاد، في الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني.

رقم تاريخي لـ كريستيانو رونالدو

حيث أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي الأجنبي للنصر في دوري المحترفين السعودي متجاوزًا اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله.

ويواجه نادي النصر نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على ملعب الملك عبدالله الرياضية.

