الاتحاد الليبي يواجه المصري بالدور الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

أحمد جودة - القاهرة - صعد فريق الاتحاد الليبي للدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بعد تغلبه على ضيفه فريق ولايتا ديتشا الاثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة ذاتها والتي أقيمت على ملعب الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتأهل الاتحاد الليبي بمجموع المباراتين بعد تعادله سلبيًا في مباراة الذهاب التي جرت بأثيوبيا قبل نحو أسبوع.

وبذلك سيلتقي فريق الاتحاد الليبي مع فريق المصري، حيث ستقام مباراة الذهاب بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب بمصر خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

