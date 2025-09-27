نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة خوان جارسيا تفتح باب الأمل أمام برشلونة مستلهمة تجربة كورتوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق برشلونة ضربة قوية بعد تأكد غياب حارس مرماه الشاب خوان جارسيا لمدة قد تصل إلى شهر ونصف، إثر إصابته على مستوى غضروف الركبة، والتي ستستدعي خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

صحيفة سبورت الكتالونية أشارت إلى أن إصابة جارسيا تشبه إلى حد كبير إصابة تعرض لها من قبل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، والذي تمكن من التعافي سريعًا والعودة إلى الملاعب في وقت قياسي.

وأوضحت الصحيفة أن كورتوا لم يكتفِ بالعودة فقط، بل شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه، ليصبح نموذجًا محفزًا يمنح جارسيا وجماهير برشلونة الأمل في إمكانية استعادة مستواه سريعًا.

وأكدت الصحيفة أن ما حدث مع كورتوا يفتح الباب أمام برشلونة للتعامل بروح إيجابية مع إصابة جارسيا، مع توقعات بأن يسير الحارس الشاب على نفس الطريق ويعود في أقرب وقت لحماية عرين الفريق الكتالوني.

