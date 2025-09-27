نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق النجمة مساء اليوم السبت نظيره فريق الفيحاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله، مباراة الليلة التي ستنطلق أحداثها عند الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تذاع المباراة عبر قناة ثمانية ٨ HD3، الناقل لبطولة دوري روشن السعودي عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بصوت المعلق الرياضي سعد يحيى.

يبحث فريق النجمة عن أول ثلاث نقاط له في دوري روشن السعودي للمحترفين في النسخة الجارية، بينما يطمح فريق الفيحاء في استغلال تعثر النجمة وتحقيق ثاني انتصار له ببطولة الدوري السعودي.

يذكر أن فريق الفيحاء يقع في المرتبة الحادية عشرة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق النجمة في المرتبة السابعة عشرة وقبل الأخيرة دون رصيد من النقاط.