محسن صالح: تجربة جون ادوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها

أحمد جودة - القاهرة - أشاد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق، بتجربة جون ادوارد مع الزمالك مشيرا إلى إنه تسير على الخطى الأوروبية.

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تجربة جون ادوارد مع الزمالك هذا الموسم أثارت إعجابي وتسير على الخطى الاوربية.

واضاف: أتمنى نجاح تجربة جون ادوارد مع الزمالك ولكن مازال مبكرا لإنه في حالة عدم انتظام بسبب الحالة التي يمر بها الزمالك في الوقت الحالي

وتابع؛ هناك فارق بين المدير الرياضي ومدير الكرة، والمدير الرياضي هو رئيس كرة القدم في النادي عكس مدير الكرة، ومدير الكرة مهمته هو اعداد العقوبات واللوائح الداخلية للاعبين ولكن مسوولية المدير الرياضي اشمل.