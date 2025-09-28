نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حيرة فيريرا بين بانزا وآدم كايد في الجبهة اليسرى للزمالك قبل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، يعيش حالة من الحيرة الفنية قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، بشأن المفاضلة بين الأنجولي شيكو بانزا وآدم كايد لشغل مركز الجناح الأيسر.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وخلال مران الفريق الأخير، حرص فيريرا على تجربة بانزا في هذا المركز لبعض الوقت، قبل أن يمنح الفرصة لآدم كايد من أجل المقارنة بينهما من حيث التحركات والالتزام التكتيكي".



تابع:"ولم يحسم المدير الفني قراره النهائي حتى الآن، على أن يكون مران الغد الفيصل في تحديد اللاعب الأكثر جاهزية لقيادة الجبهة اليسرى في المباراة "٠