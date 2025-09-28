نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لصفقة مفاجئة بضم نجم أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور غالاغر، البالغ من العمر 25 عامًا، والموجود حاليًا ضمن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقًا للتقارير، يسعى اليونايتد لتعزيز وسط ملعبه بصفقة نوعية تمنح الفريق المزيد من القوة والحيوية، خاصة في ظل تذبذب مستوى بعض عناصره الأساسية. ويُنظر إلى غالاغر باعتباره لاعبًا يتمتع بالقدرة على الجمع بين المجهود البدني العالي والمهارة في الاستحواذ وصناعة اللعب.

الصفقة إذا تمت ستكون مفاجأة كبيرة لجماهير البريميرليغ، خصوصًا أن غالاغر ارتبط اسمه سابقًا بالعودة إلى إنجلترا عبر أندية أخرى، إلا أن مانشستر يونايتد قرر اقتحام السباق بقوة في محاولة لخطف اللاعب من السوق مبكرًا.