نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة تحت المراقبة.. توتنهام يفكر في استعادة ميكي مور مبكرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير من موقع فوتبول إنسايدر أن نادي توتنهام هوتسبير يدرس بجدية إمكانية استدعاء جناحه الإنجليزي الشاب ميكي مور، البالغ من العمر 18 عامًا، من إعارته إلى رينجرز الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الواعد جذب الأنظار منذ انضمامه إلى رينجرز في الصيف، حيث حصل على دقائق مهمة عززت خبراته في أجواء المنافسات القوية بالدوري الاسكتلندي، لكن إدارة "السبيرز" ترى أن مستواه المتطور قد يجعله عنصرًا مفيدًا لصفوف الفريق الأول في النصف الثاني من الموسم.

خطوة كهذه ستكون بمثابة رسالة واضحة من توتنهام بشأن حرصه على حماية مواهبه الشابة ومنحها فرصًا أكبر للتطور داخل النادي، خاصة في ظل حاجة الفريق لخيارات هجومية متنوعة تدعم طموحه في المنافسة على المراكز الأوروبية.

مور يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، وقد يكون استدعاؤه في يناير بداية مرحلة جديدة من مسيرته، بين اختبار صعب في الدوري الاسكتلندي وتجربة أكثر تحديًا في البريميرليغ.