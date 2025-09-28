نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق المصري "2014" يفوز على الفنار بتسعة أهداف نظيفة ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 11 عامًا على نظيره فريق الفنار بتسعة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فندق هلنان ببورفؤاد ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم لتلك المرحلة السنية وأدارها الحكم محمد سلامة.

بتلك النتيجة يحقق فريق المصري فوزه الثالث ليرفع رصيده للنقطة التاسعة.

سجل أهداف المصري، مؤمن محمد " هاتريك "، حسن راشد " هدفين " وهدف وحيد لكل من محمد الخولي وأمير جمال وكريم أبو حطب ومالك حلمي.

مثل المصري في الشوط الأول: آدم الشناوي لحراسة المرمى، آسر العاصي، يوسف حاتم، آسر جمال، أحمد سعود، محمد الخولي، مؤمن محمد، مروان باسم وخلال هذا الشوط تم الدفع كذلك بكل من عمر ياسر، عمرو خالد، يزيد صابر، أمير جمال، مازن سامي.

وفي الشوط الثاني تم الدفع بتشكيل مكون من: ياسين عماد، آدم خليفة، كريم أبو حطب، مالك هاني، حسن راشد، يحيى أبو النور، مازن اسلام، مالك حلمي، وخلال هذا الشوط تم الدفع أيضا بكل من عبد الله الضويني، آدم الداودي، عمر شاهين، محمد كريم، مازن السادات، عمر حسام.

يتكون الجهاز الفني للفريق من ك/ محمود حسين ، مدربًا عامًا، ك/محمد شطة مدربًا مساعدًا، ك/خالد رياض، مدربًا للحراس، ك/ميدو عامر ، إداريا، ك/محمد عبد الباري " بوريو " أخصائيا للعلاج الطبيعي، ك/ محمد سلام، مسئولا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من ك/ عباس نور الدين، مديرًا فنيًا للقطاع، ك/ عماد العمدة، مشرفًا على فرق الشباب، ك/السيد الناغي، مشرفُا على تدريب حراس المرمى، ك/ محمد المنصوري، مديرًا اداريا للقطاع، ك/ محمد عجيزة، محللًا للأداء، ك/إبراهيم الصفتي،مسئولًا لشئون اللاعبين، ك/عادل فؤاد، مسئولًا ماليًا وإداريًا.