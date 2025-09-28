نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 على ملعب "مونتجويك"، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البرسا وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

