نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. أستون فيلا يصطدم بفولهام في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي البريميرليغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصة الجماهير في مصر والسعودية ودول الخليج وأوروبا، مواجهة قوية مساء الأحد 28 سبتمبر 2025، حيث يستضيف فريق أستون فيلا نظيره فولهام على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26.

المباراة تأتي في توقيت حساس للطرفين؛ فأستون فيلا يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتثبيت أقدامه بين فرق المقدمة، بينما يحاول فولهام كسر عقدة الخسائر أمام الفيلانز وتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

اليوم والتاريخ الأحد 28 سبتمبر 2025 البطولة الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة السادسة الملعب فيلا بارك – برمنغهام

توقيت انطلاق المباراة

التوقيت المحلي الساعة المغرب – تونس – الجزائر 2:00 ظهرًا القاهرة – فلسطين 3:00 عصرًا مكة المكرمة – الخليج العربي 4:00 عصرًا أبوظبي – مسقط 5:00 مساءً لندن 1:00 ظهرًا

القنوات الناقلة

شبكة beIN Sports (الناقل الحصري في المنطقة العربية).

قنوات البريميرليغ الرسمية للمشجعين في أوروبا.

أرقام واحصائيات قبل المواجهة

أستون فيلا يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث يقدّم مستويات قوية هذا الموسم.

فولهام يسعى لتحقيق مفاجأة وكسر سلسلة النتائج السلبية أمام الفيلانز.

آخر 10 مواجهات بين الفريقين انتهت بفوز أستون فيلا في 8 مباريات، بينما فاز فولهام في مباراتين فقط، دون أي تعادل.

الجماهير تتوقع مواجهة هجومية خالصة، خاصة أن المباريات السابقة بينهما لم تخلُ من الأهداف والإثارة.

التشكيل المتوقع لأستون فيلا

المركز اللاعبون حارس المرمى إيميليانو مارتينيز الدفاع مات كاش – كونسا – ب أو توريس – لوكاس دين الوسط دوجلاس لويز – كامارا – ماكجين الهجوم ليون بايلي – موسى ديابي – أولي واتكينز

التشكيل المتوقع لفولهام

المركز اللاعبون حارس المرمى بيرند لينو الدفاع كيني تيتي – تيم ريم – أديرابايو – روبنسون الوسط أندرياس بيريرا – بالينيا – هاري ويلسون الهجوم بوبي ريد – كارلوس فينيسيوس – أداما تراوري

مقارنة سريعة بين الفريقين في الدوري

الفريق المركز المباريات الفوز التعادل الخسارة له عليه النقاط أستون فيلا بين المراكز الأولى (أرقام قوية) 5 3 1 1 9 5 10 فولهام منتصف الجدول 5 1 2 2 4 7 5

أستون فيلا يمتلك خط هجوم فعال بقيادة أولي واتكينز.

فولهام يعتمد على المرتدات السريعة من خلال أداما تراوري وبوبي ريد.

تاريخ المواجهات المباشرة

عدد المباريات فوز أستون فيلا فوز فولهام تعادل 10 8 2 0

تفوق واضح للفيلانز في العقد الأخير.

فولهام فاز آخر مرة على أستون فيلا قبل سنوات، لكنه لم يحقق أي تعادل أمامه في آخر 10 مواجهات.

دوافع الفريقين

أستون فيلا: يبحث عن الاستمرار في المنافسة على المراكز الأوروبية المؤهلة إلى دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير في ملعب فيلا بارك.

فولهام: يريد كسر الصورة النمطية أمام فيلا وتحقيق مفاجأة تبني ثقة الفريق وتنعش آماله في المنافسة على مراكز أفضل.

سيناريوهات محتملة للمباراة

فوز أستون فيلا: يرفع رصيده ويواصل مطاردة الكبار.

فوز فولهام: سيشكل مفاجأة قوية تعيد التوازن للفريق.

التعادل: يبقي أستون فيلا في المقدمة نسبيًا، ويعد نتيجة إيجابية لفولهام خارج أرضه.

خاتمة: ليلة كروية بنكهة أوروبية عربية

مباراة أستون فيلا ضد فولهام ليست مجرد مواجهة عادية في الدوري الإنجليزي، بل حدث كروي يجمع المشجعين من أوروبا والسعودية ومصر والخليج أمام الشاشات.

الجماهير في ملعب فيلا بارك تنتظر استمرار النتائج القوية للفريق، بينما يترقب عشاق فولهام بصيص أمل لتحقيق مفاجأة.

في النهاية، تبقى الحقيقة الوحيدة أن المواجهة ستكون بث مباشر من العيار الثقيل، عنوانها الحماس، القوة، والندية، لتؤكد مجددًا أن البريميرليغ يظل الدوري الأكثر متابعة وإثارة في العالم.