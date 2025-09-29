نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقادات لتشواميني بعد سقوط ريال مدريد في الديربي: "غياب الروح والجرأة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لم يكن أوريلين تشواميني المسؤول الوحيد عن الخسارة المؤلمة التي تكبّدها ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الديربي، لكنه كان الصورة الأوضح لمشكلة يعاني منها الفريق منذ أكثر من عام: غياب الروح التنافسية والقدرة على الرد في الأوقات الصعبة.

اللاعب الفرنسي، الذي كان حتى الآن أحد أبرز عناصر تشابي ألونسو، قدم واحدة من أكثر مبارياته باهتة هذا الموسم. لم ينجح في فرض ضغط عالٍ، خسر معظم الصراعات الثنائية في وسط الميدان، وعجز عن قيادة الفريق في مواجهة اندفاع لاعبي أتلتيكو. ما أثار القلق داخل أروقة "فالديبيباس" هو أن نجم خط الوسط، الذي كلف خزينة النادي قرابة 80 مليون يورو في 2022، لم يُظهر الشخصية المنتظرة في مثل هذه المواجهات الكبيرة.

نظام ألونسو تحت المجهر

تشواميني لم يكن وحده الضحية، بل تأثر أيضًا بخيارات ألونسو التكتيكية، خصوصًا مع دخول جود بيلينغهام الذي قلل من الطاقة الدفاعية للفريق. النتيجة: وسط ملعب مدريد افتقد للحيوية، ما سمح لأتلتيكو بفرض سيطرته وربما تسجيل نتيجة أكبر في الشوط الأول.

رغم ذلك، تؤكد مصادر داخل النادي أن الثقة بتشواميني ما زالت كبيرة، لكن الجميع ينتظر منه خطوة إضافية على مستوى الشخصية والقيادة، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات مهمة أبرزها ضد كيرات ألماتي في دوري الأبطال.

تصريحات ألونسو

المدرب الباسكي لم يُخفِ استياءه بعد المباراة، حيث قال: "ما يقلقني هو غياب الحدة. لم نكن في مستوى هذه المباريات ولا في مستوى المنافس. تحدثنا في الاستراحة عن بداية جديدة لكن لم ننجح. هناك ظروف: ركلة الجزاء، الأخطاء الفردية… لم نكن في المستوى وتمت معاقبتنا".

إحصائيًا، لم يُسجل تشواميني حضوره المعتاد، في ليلة وصفتها الصحافة الإسبانية بأنها واحدة من أسوأ مباريات ريال مدريد في الديربي منذ 75 عامًا.

أرقام اللاعب مع ريال مدريد

منذ وصوله في صيف 2022، خاض تشواميني أكثر من 150 مباراة بقميص الميرينغي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة. ورغم أنه توّج بدوري الأبطال والليغا، إلا أن جماهير مدريد تنتظر منه أن يبرهن على أنه قائد مشروع خط الوسط الجديد، خاصة مع اقتراب كأس العالم للأندية 2029 الذي يراه الكثيرون فرصة مثالية لكتابة فصل جديد في مسيرته.

