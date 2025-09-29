نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباريات التي سيغيب عنها كارفاخال عن ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تلقى ريال مدريد ضربة قوية بعد تأكد إصابة قائده داني كارفاخال في عضلة الساق اليمنى، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس. الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب هذا الأسبوع أثبتت حاجته إلى أربعة أسابيع من الراحة، حسب ما كشفت الصحفية أرانشا رودريغيز عبر حسابها في منصة "إكس".

الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية بالنسبة للمدرب تشابي ألونسو، خاصة أن الفريق يعاني بالفعل من غياب طويل الأمد للظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، ما يضع الجهاز الفني أمام أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيمن.

بدائل صعبة أمام ألونسو

من المنتظر أن يلجأ المدرب الباسكي إلى خيارات اضطرارية مثل فيدي فالفيردي أو راؤول أسينسيو لشغل مركز الظهير الأيمن، مع إمكانية منح الفرصة للمواهب الشابة وعلى رأسها خيسوس فورتيـا من فريق الكاستيا. خطوة ستكون جريئة للغاية إذا قرر ألونسو الاعتماد على اللاعب الصاعد.

المباريات التي سيغيب عنها كارفاخال

من المؤكد أن الدولي الإسباني سيغيب عن مواجهات مهمة أبرزها:

كيرات ألماتي (دوري أبطال أوروبا)

فياريال (الليغا)

خيتافي

يوفنتوس (الأبطال)

برشلونة (الكلاسيكو).

ورغم خطورة الموقف، فإن وجود فترة توقف دولي بعد مباراة فياريال قد يمنح اللاعب وقتًا إضافيًا للتعافي.

بيان النادي

ريال مدريد أصدر بيانًا مقتضبًا حول إصابة قائده جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الساق اليمنى. حالته بانتظار تطورات التعافي".

تفاؤل حذر

كالعادة، لم يحدد ريال مدريد مدة الغياب رسميًا، إذ يفضل النادي التعامل بحذر في مثل هذه الحالات. غير أن الجهاز الطبي يتوقع عودة كارفاخال تدريجيًا، مع الحرص على تفادي أي انتكاسة عضلية جديدة، خاصة أنه عائد مؤخرًا من إصابة طويلة في الركبة.

غياب كارفاخال يمثل أزمة مضاعفة في خط الدفاع، ويجبر ألونسو على التفكير في حلول مبتكرة لتجاوز المرحلة المقبلة، في وقت يدخل فيه الفريق سلسلة من المباريات الحاسمة محليًا وأوروبيًا.

