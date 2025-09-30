رونالدو يغيب عن مواجهة النصر والزوراء فـي دوري أبطال آسيا

أ.ف.ب: لم يسافر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي إلى بغداد لخوض مباراة الزوراء اليوم الأربعاء ضمن دوري أبطال آسيا 2 في كرة القدم، بحسب ما ذكر مصدر في النادي العراقي لوكالة فرانس برس. وقال المصدر «قائمة اسماء لاعبي النصر السعودي التي ستصل إلى بغداد ضمت جميع اللاعبين باستثناء البرتغالي كريستيانو رونالدو». وقاد رونالدو (40 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، فريقه النصر لصدارة الدوري السعودي مطلع هذا الموسم بالعلامة الكاملة. ولم يظهر رونالدو في الصور التي نشرها ناديه للبعثة المغادرة إلى بغداد.

وكانت الجماهير العراقية تمني النفس بمشاهدة رونالدو في ملاعبها، لكنه سيغيب مرة جديدة بعد انسحابه من المباراة التي خسرها الزوراء أمام النصر 1-2 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2023 في ملعب كربلاء الدولي. ويأمل الزوراء في تعزيز انطلاقته الناجحة في البطولة القارية الرديفة، بعد فوزه افتتاحا على مضيفه غوا الهندي 2-0. وبدأ وصيف الدوري المحلي الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي بإحراز بطولة العراق (14)، موسمه الحالي دون أن يحقق طموحاته. غاب عنه الفوز في مباراتي الطلبة والكرمة، واكتفى بتعادلين 1-1 و0-0 تواليا.

بدوره، يملك النصر الذي فاز افتتاحا على استقلال الطاجيكستاني 5-0 بغياب رونالدو ويقوده المدرب البرتغالي جورجي جيزوس، ترسانة مميزة من اللاعبين.