تواصل منافسات بطولة قدامى اللاعبين للقدم بمحافظة الداخلية

إزكي ـ من يوسف المنذري: تواصلت بولاية إزكي منافسات بطولة محافظة الداخلية لقدامى اللاعبين بمشاركة 7 ولايات، وقد اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور نصف النهائي حيث جاء الترتيب العام بتصدر قدامى ولاية بهلا برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني قدامى ولاية إزكي برصيد 8 نقاط، أما في المركز الثالث قدامى ولاية نزوى برصيد 8 نقاط، وفي المركز الرابع قدامى ولاية الحمراء برصيد 6 نقاط، ونصت لائحة البطولة أن يتواجه أول الترتيب مع الرابع وثاني الترتيب مع الثالث، وبهذا الترتيب سوف يتواجه مساء الجمعة المقبل قدامى ولاية بهلاء مع قدامى ولاية الحمراء، وقدامى ولاية إزكي مع قدامى ولاية نزوى.

