الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصريح مثير للجدل، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ موقف صارم تجاه قطاع غزة، في حال رفضت حركة حماس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ليبرمان يهدد غزة بقطع الإمدادات الإنسانية

وقال ليبرمان إنه يجب إغلاق جميع المعابر مع غزة ووقف تزويدها بالكهرباء والماء والوقود، مؤكدًا: "لا مساعدات إنسانية، لا شيء، إلى هنا".

ويأتي هذا التصريح في وقت تدرس فيه حركة حماس بنود الخطة الأميركية التي سلمتها قطر ومصر، وسط جهود إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع.