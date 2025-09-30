اللجنة العمانية للبولينج تنظم بطولة المدارس الحكومية والخاصة

شهدت مشاركة 120 لاعبا ولاعبة و28 مدرسة

كتب ـ بدر الزدجالي:

نظمت اللجنة العمانية للبولينج بطولة البولينج للمدارس الخاصة والحكومية للعام الحالي، وسط مشاركة كبيرة من مدارس محافظة مسقط بولاية السيب، وأقيمت منافساتها على صالة مركز السيب للبولينج تحت إشراف فني وإداري من قبل اللجنة العمانية للبولينج.

وشهد اليوم الأول من منافسات البطولة والتي خصصت لفئة مدارس البنات وشارك في منافسات البطولة أربع عشرة مدرسة بعدد 60 لاعبة تنافسوا في نظام مسابقة الفرق عبر شوطين، وتم إتاحة المشاركة للطالبات من الصف الخامس الى السابع وبعد منافسة بين المدارس حصلت مدرسة اصيلة بنت قيس على المركز الاول وجاءت في المركز الثاني مدرسة عمرة بنت رواحة وفي المركز الثالث مدرسة عفيفة اليعربية وجميع المدارس الفائزة من المدارس الحكومية.

وفي اليوم الثاني من منافسات البطولة والتي أقيمت يوم امس لفئة مدارس الاولاد: جاءت في المركز الأول مدرسة أحمد بن ماجد وفي المركز الثاني مدرسة منار الحكمة الخاصة وفي المركز الثالث مدرسة الريادة الخاصة وخاض لاعبو فئة الاولاد منافسات البطولة من شوطين.

وقالت شيماء الهاشمية عضو اللجنة العمانية للبولينج والمشرفة على بطولة المدارس بان اللجنة تسعى من خلال اقامة هذه البطولة الى نشر اللعبة و ثقافتها بين الطلاب والطالبات وكذلك اشراك المدارس في منافسات البولينج التي تأخذ الانتشار الكبير في عدد الممارسين لها في كل عام.

واضافت بان البطولة خرجت بتنظيم جيد بفضل تعاون المدارس المشاركة، وسجلنا هذا العام مشاركة جيدة في عدد المدارس، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة في فئة البنات أربع عشرة مدرسة وفي فئة الأولاد شاركت خمس عشرة مدرسة بعدد 60 لاعبا، ونثمن جهود جميع المدارس المشاركة في هذه البطولة والجميع خرج بفائدة جيدة، حيث نتطلع من خلال هذه المنافسات الى اكتشاف المزيد من المواهب والفرصة كانت متاحة للجميع من أكثر إثبات جدارتهم للتواجد في مراكز إعداد الرياضيين، حيث تم اختيار عدد من العناصر، والمركز يشق طريقه شكل جيد وصحيح عبر البرنامج الذي وضعته اللجنة العمانية للبولينج بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وهناك الكثير من المخرجات الجيدة التي تقدمها مراكز إعداد الرياضيين والتي نعول عليها الكثير من أجل بناء قاعدة جيدة لتمثيل المنتخبات الوطنية، في مختلف المراحل في السنوات القادمة، حيث يبلغ الجهاز الفني جهدا كبيرا في تطوير قدرات وإمكانيات اللاعبين واللاعبات وتم ترحيلهم قبل فترة وكذلك إشراكهم في مختلف البطولات التي تنظمها اللجنة العمانية للبولينج.