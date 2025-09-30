لاعبو المنتخبات الوطنية يحققون نتائج جيدة فـي البطولة الشهرية للتنس

بمشاركة 65 لاعبا ولاعبة

حقق لاعبو المنتخبات الوطنية الفوز في البطولة الشهرية الاولى للعام الحالي التي ينظمها الاتحاد العماني للتنس بمشاركة 65 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، والتي تقام منافساتها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وانطلقت من يوم الخميس 25 من سبتمبر وتختتم اليوم .

وتأتي البطولة الشهرية التي ينظمها الاتحاد لمختلف الاعمار السنية تحت 8 سنوات وتحت 9 سنوات مختلط اولاد وبنات وتحت 10 سنوات اولاد وبنات و12 و14 سنة اولاد وبنات وتحت 18 سنة مختلط، ويسعى الاتحاد من خلال اقامة هذه البطولة الى خلق منافسة بين اللاعبين في مختلف المراحل السنية والاستفادة منها في جانب المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل.

وجاءت نتائج فئة تحت 8 سنوات بفوز اللاعب فياض الهلالي ضد اللاعب علي الريامي بنتيجة 10 – 8 و10 – 5 كذلك فاز اللاعب عمر الشيباني ضد حاتم الرحبي بنتيجة 9 – 8 وفي منافسات فئة 12 سنة أولاد فاز اللاعب فيهان ضد اللاعب عماد الرحبي بنتيجة 9 -3 ، كذلك فاز اللاعب أدهراج سينج ضد اللاعب ريان تيارجي بنتيجة 9 – 8 ( 3 ) ، وفي منافسات فئة 18 سنة مختلط فاز اللاعب أحمد إيهاب ضد اللاعب عبدالرحمن الرحبي بنتيجة 9 – 7 ، كذلك فاز اللاعب ريشارد ضد اللاعب بريجيش شارون براهمان بنتيجة 9 – 7 .

وسوف تختتم منافسات البطولة يوم الخميس على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.