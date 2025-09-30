فـي دوري آسيا للنخبة .. فوز ثان تواليا للهلال وقمة الدحيل وأهلي جدة تنتهي بالتعادل

طشقند ـ أ.ف.ب: واصل الهلال السعودي انطلاقته المثالية في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في مرة القدم بفوز ثان تواليا وكان على حساب مضيفه ناساف الأوزبكستاني 3-2 على الملعب المركزي بطشقند في افتتاح الجولة الثانية، فيما انتهت القمة بين الدحيل القطري وضيفه أهلي جدة السعودي حامل اللقب بالتعادل 2-2 في الدوحة.

في المباراة الاولى، وعلى غرار مباراته امام ضيفه الدحيل في الجولة الاولى عندما قلب تخلفه الى فوز 2-1، عانى الهلال أمام ناساف وانتزع فوزا بشق الأنفس، حيث تقدم في مناسبتين عبر لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (21) ومدافعه الفرنسي تيو هرنانديز (45+2)، ورد اصحاب الأرض مرتين بواسطة ساردوربيك باخروموف (27) وجوهر صديقوف (61)، قبل أن يخطف البرازيلي ماركوس ليوناردو هدف الفوز (79). وانفرد الهلال بصدارة الترتيب مؤقتا برصيد ست نقاط بفارق نقطتين امام الاهلي، وثلاث نقاط أمام شريكيه السابقين الوحدة الاماراتي المتعادل سلبا مع تراكتور الايراني، والشارقة الاماراتي الذي يحل ضيفا على السد القطري في ختام الجولة الثانية.

في المقابل، مني ناساف بخسارته الثانية بعد الاولى امام اهلي جدة 2-4 في الجولة الاولى، وبقي في المركز الاخير من دون رصيد.

وجاء الشوط الأول متوسطا من الناحية الفنية بسبب سوء أرضية الملعب، ونجح الهلال في افتتاح التسجيل، بعد مرور ثلث ساعة عندما مرر عبدالله الحمدان كرة عرضية قوية أفلتت من يدي الحارس عبد الواحد نعماتوف وتهيأت أمام ميلينكوفيتش سافيتش الذي تابعها داخل المرمى الخالي (21).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعد ست دقائق عندما سدد باخروموف كرة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى المغربي ياسين بونو (27).

وأعاد هرنانديز التقدم للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بمجهود فردي رائع تلاعب من خلاله بخمسة مدافعين وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس قبل ان يلعبها ساقطة داخل المرمى (45+2). ونجح ناساف في ادراك التعادل عندما تلقى صديقوف كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة منفردا ببونو وسددها زاحفة بين ساقيه داخل المرمى (61). وكاد الهلال أن يسجل هدفا ثالثا لولا براعة الحارس نعماتوف الذي تصدى لكرة محمد كنو ببراعة (67)، ثم أمسك أخرى للبرازيلي كايو سيزار على دفعتين (74)، قبل أن يستسلم أمام ليوناردو الذي استغل كرة على طبق من ذهب من ميلينكوفيتش سافيتش داخل المنطقة فتابعها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (79). وفرض الدحيل التعادل على ضيفه أهلي جدة 2-2. وبدأ الفريق القطري المباراة على نحو مثالي من خلال أفضلية واضحة ترجمها بهدف لإدميلسون جونيور الذي استغل كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة قوية للجزائري عادل بولبينة فتابعها داخل المرمى الخالي (25). وانتفض حامل اللقب فأدرك التعادل بواسطة البرازيلي ماتيوس جونسالفيس بتسديدة قوية من داخل المنطقة (42)، ثم منحه الجزائري رياض محرز التقدم مستفيدا من هدية الحارس البديل الارجنتيني باوتيستا بوركي بعد تسع دقائق من دخوله مكان الفرنسي أرثر ديسماس في اول ظهور للأخير قادما من لوهافر (45+1). وعادل الدحيل مطلع الشوط الثاني برأسية البولندي كريستوف بيانتيك اثر عرضية لادميلسون (48). ورفع «الراقي» رصيده الى أربع نقاط مقابل نقطة واحدة للدحيل. واستعاد الغرافة القطري توازنه بفوزه على ضيفه الشرطة العراقي 2-0 في الدوحة سجلهما الاسباني خوسيلو (49) والتونسي فرجاني ساسي (54) اثر تمريرتين من الجزائري ياسين ابراهيمي. وتعادل الوحدة مع مضيفه تراكتور الإيراني 0-0 على ملعب ياديجار إمام في تبريز. ورفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطتين لتراكتور.