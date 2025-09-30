كراكاس ـ أ.ف.ب: عُيّن المدافع السابق أوزوالدو فيسكاروندو مدربا موقتا لمنتخب فنزويلا لكرة القدم، وذلك لقيادة الفريق في المباراتين الوديتين المقررتين في أكتوبر، وفقا لما أعلنه الاتحاد الفنزويلي للعبة الاثنين. وقال الاتحاد الفنزويلي في بيان رسمي إن أوزوالدو فيسكاروندو سيتولى منصب المدرب المؤقت لمنتخب فنزويلا (لافينوتينتو) خلال المباراتين الوديتين المقررتين ضد الأرجنتين وبليز واللتين ستُقامان في الولايات المتحدة في 10 و14 أكتوبر المقبل. بدأ فيسكاروندو (41 عاما) مسيرته التدريبية في فرنسا كمساعد مدرب في نادي نانت الذي مثله أيضا كلاعب، قبل أن يشرف على منتخبي فنزويلا لما دون 17 و20 عاما.

