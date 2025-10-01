نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات البطولات الأوروبية والآسيوية والمحلية تحديدا مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا 2 ودوري أبطال الخليج ودوري أبطال إفريقيا.
تقوم شبكة قنوات الكأس القطرية بنقل مباريات دوري أبطال الخليج بينما حصلت شبكة beIN Sports القطرية على حقوق البث الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا 2 في الموسم الحالي.
ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم..
* الجولة الثانية من الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا:
- سانت خيلويزي ونيوكاسل يونايتد الساعة 8 الا ربع مساء بتوقيت مصر
- برشلونة وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- موناكو ومانشستر سيتي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- بوروسيا دورتموند وأتلتيك بلباو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- آرسنال واولمبياكوس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- باير ليفركوزن وآيندهوفن الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- نابولي وسبورتنج لشبونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
- فياريال ويوفنتوس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
* دوري أبطال آسيا 2:
- أنديجان والأهلي الساعة 5 الا ربع مساء بتوقيت مصر
- الوحدات والوصل الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
- الزوراء والنصر الساعة 9 وربع مساء بتوقيت مصر
* دوري أبطال الخليج:
- الريان وتضامن حضرموت الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
- الشباب والنهضة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر
* دوري أبطال إفريقيا:
- بيراميدز والجيش الرواندي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر