نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يجتمع بياسين منصور قبل الإعلان عن قائمته الانتخابية في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا صباح اليوم مع ياسين منصور قبل الإعلان عن القائمة الانتخابية للكابتن الخطيب.

وأكد الغندور خلا برنامجه ستاد المحور، إن الخطيب اجتمع مع ياسين منصور في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس صباح اليوم بعد موافقة الأخير على دخول قائمة الكابتن الخطيب كنائب له.

وواصل، من المقرر أن يتم إعلان قائمة الكابتن محمود الخطيب في أخر يوم مسموح به تقديم أوراق دخول الانتخابات للجهة المسؤولة عن ذلك في النادي الأهلي.

واختتم، يفاضل الكابتن الخطيب بين العديد من الأسماء خلال الساعات القليلة المقبلة خاصًة في مناصب تحت السن وكرسيين فوق السن.