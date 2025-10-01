نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب بيراميدز يوضح تفاصيل إصابة محمود زلاكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق محمود زلاكة خلال مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجيش الرواندي خارج أرضه في العاصمة كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما فيستون ماييلي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال، قبل مواجهة الإياب المقرر لها يوم ٥ أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

أوضح المنيري أن زلاكة الذي خرج مصابا في أحداث الشوط الأول وحل بدلا منه عبد الرحمن مجدي، بعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، وسيخضع لأشعة وفحوصات طبية فور عودة البعثة إلى القاهرة لتحديد فرص مشاركته في مباراة الإياب من عدمه.