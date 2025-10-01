الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، الأربعاء، تعميماً يتضمن منع ترديد أي شعار أو نشيد في المدارس العامة والخاصة في جميع المراحل التعليمية، وذلك إلى حين اعتماد النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، والشعار الرسمي الخاص بالوزارة وفق الأصول الدستورية والقانونية المقررة.

سوريا تمنع الأناشيد المدرسية حتى إشعار رسمي

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى مديري التربية والتعليم في المحافظات أنه يمنع منعاً باتاً في جميع المدارس العامة والخاصة ترديد أي نشيد أو شعار من أي نوع كان، وذلك بناء على مداولات المجلس الأعلى للتربية يوم أمس الـ 28 من أيلول الحالي.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم العمل بهذا التعميم إلى حين اعتماد النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، والشعار الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وفق الأصول الدستورية والقانونية المقررة.



وكلفت الوزارة في تعميمها مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة بمتابعة تنفيذ هذا التعميم والتقيد التام بمضمونه، وإعلام الوزارة بأي مخالفة.



وكان العام الدراسي الجديد انطلق في 21 من أيلول الجاري بأكثر من 4 ملايين طالب وطالبة.