نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل – أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.. السبيكة 100 جرام تواصل مكاسبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب والسبائك في السعودية اليوم.. صعود متواصل وتحركات نشطة بالسوق

سجلت سبيكة الذهب في السعودية بوزن 100 جرام اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا، بعدما أضافت 100 ريال سعودي إلى مكاسبها التي حققتها بجلسة الأمس. وبهذا يصل إجمالي المكاسب على مدار يومين إلى نحو 600 ريال سعودي، مع صعود جرام الذهب 6 ريالات.

وبحسب آخر تحديثات السوق المحلي، بلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام من تصنيع المحلات والورش 47،000 ريال سعودي، فيما سجلت السبيكة السويسرية المستوردة والمغلفة سعر 47،500 ريال سعودي، نظرًا لارتفاع تكاليف الاستيراد والجودة العالمية للسبائك السويسرية.

أسعار السبائك الذهب في السعودية اليوم

لم يقتصر الاهتمام على السبيكة 100 جرام فقط، بل شهدت باقي الأوزان طلبًا متزايدًا خاصة بين المستثمرين الصغار. وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 23،750 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 9،500 ريال سعودي.

سبيكة الذهب 10 جرام: 4،750 ريال سعودي.

سبيكة الذهب 5 جرام: 2،375 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وبجانب أسعار السبائك، سجلت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم مستويات متفاوتة حسب العيارات:

عيار 24: 466.58 ريال سعودي للجرام.

عيار 22: 428.32 ريال سعودي للجرام.

عيار 21: 408.25 ريال سعودي للجرام.

عيار 18: 349.93 ريال سعودي للجرام.

توقعات سوق الذهب في السعودية

يشير خبراء السوق إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع صعود الأوقية قرب مستويات 3770 دولار، سيدعم مزيدًا من المكاسب للذهب في السعودية، خصوصًا مع زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كأداة للتحوط ضد التضخم وحفظ قيمة المدخرات. ومن المتوقع أن يظل الاتجاه العام صعوديًا على المدى القصير، مع احتمالية حدوث تذبذبات مؤقتة في حال شهدت الأسواق العالمية عمليات جني أرباح.