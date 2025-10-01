العالم اليوم - توقيف 3 أشخاص في برلين وبحوزتهم أسلحة.. ما علاقة حماس؟

انتم الان تتابعون خبر توقيف 3 أشخاص في برلين وبحوزتهم أسلحة.. ما علاقة حماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 08:21 مساءً - أفادت النيابة الفدرالية الألمانية بأنه تم الأربعاء في برلين توقيف 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس وحيازتهم أسلحة، بهدف تنفيذ "اعتداءات دامية تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا".

وأوردت النيابة أنه خلال توقيف من وصفتهم بأنهم "عملاء أجانب" لحماس، "تم العثور على بندقية هجومية ومسدسات وكمية كبيرة من الذخائر".

وعرفت النيابة عن الرجال الثلاثة بأنهم مواطنان ألمانيان، بالإضافة شخص "مولود في لبنان".

وأشار مكتب المدعي العام في رد على استفسار وكالة "فرانس برس"، إلى أنه لم يتمكن بعد من تحديد جنسية الأخير بشكل قاطع.

وقالت النيابة إن الثلاثة عملوا "منذ صيف 2025 على الأقل" على حيازة "أسلحة نارية وذخيرة" في ألمانيا لصالح حماس.

والخميس سيمثل المشتبه بهم أمام قاضي تحقيق، سيبت في طلبات المدعي العام بوضعهم قيد الحجز الاحتياطي.

وتعتبر برلين من أقوى داعمي إسرائيل التي صرح مستشارها فريدريش ميرتس مؤخرا، بتأثر بالغ، أنه يريد "بذل كل ما في وسعه لتمكين الرجال والنساء اليهود من العيش والاحتفال والدراسة بدون خوف في جميع أنحاء ألمانيا".