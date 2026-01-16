الرياض - كتبت رنا صلاح - نظم اتحاد القيصر للأدب والفنون في نادي الفنانين بإربد مساء أمس، أمسية شعرية عربية، بمشاركة شعراء من الأردن وفلسطين والسعودية، وسط حضور لافت للشعراء والمثقفين ومحبي الشعر العربي.

اتحاد القيصر للآداب والفنون ينظم أمسية شعرية عربية

وتحدث رئيس اتحاد القيصر للآداب والفنون الأديب رائد العمري، خلال الأمسية التي شارك فيها الشعراء سماح خليفة من فلسطين، فيصل عبد العزيز الفدغوش من السعودية، كرامة شعبان ويحيى شعبان الأردن، عن أهمية الأدب والثقافة وبخاصة الشعر، مشيرًا إلى أن التاريخ العربي وأهم الأحداث التاريخية والعربية نقلت بواسطة الشعر والأدب، ولا بدّ من الاهتمام بالشعراء والمثقفين وتنمية الإنسان محليا ودوليا.

وأعربت عضو اتحاد القيصر رنا طلعت الصمادي في كلمة باسم الاتحاد، عن اعتزاز وفخر اتحاد القيصر بالتجمع العربي الدائم في الفعاليات الأدبية والثقافية، مما يؤكد الأخوة العربية.

واشتملت الأمسية على قراءات شعرية للشاعرة الفلسطينية سماح خليفة التي قدمت عددا من قصائدها ومنها قصيدة تحية للأردن ومواقفها البطولية، ثمّ عرّجت على فلسطين وغزة وحال الأمة، وانتصرت للمرأة العربية ودورها وبخاصة المرأة الفلسطينية.

الشاعرة الأردنية كرامة شعبان قدمت عددا من قصائدها المملوءة بالرموز والمعاني العميقة والتي حملت الهم العربي وحال المرأة وشموخها.

بدوره قدم الشاعر السعودي النبطي فيصل الفدغوش عدة قصائد منها قصيدة نبطية مهداة للأردن، وقرأ لفلسطين وغزة، وختم قراءاته ببعض القصائد الوجدانية التي أدهشت الجمهور الحضور.

وختم القراءات الشاعر الأردني يحيى شعبان ابن شهيد الكرامة شعبان ذيب حماد، الذي قرأ قصيدة للشهيد ولفلسطين وللهم العربي وقصيدة للمرأة العربية.

وحيت راعية الأمسية الدكتورة لمياء محمد الشرمان في ختام الأمسية، اتحاد القيصر وعبرت عن اعتزازها بانتمائها وانضمامها لأسرة الاتحاد، كما عبرت عن مدى الدور الذي يحمله سدنة الحرف من الشعراء والمثقفين، موجهة رسالة للشعراء والمثقفين بأنّ دورا كبيرا وعظيما معلّقٌ على عاتقهم في صون الحضارة ونقل الفكر وتوعية الجيل فأصحاب الكلمة الحرة قد يتقدمون أصحاب السلاح بما يقدمون.

وفي نهاية اللقاء قدمت الشرمان وطلعت والأديب العمري الدروع للشعراء والمشاركين بالنيابة عن أسرة اتحاد القيصر للآداب والفنون لمشاركتهم في الأمسية الشعرية العربية.