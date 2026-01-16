الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن مشاركته في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية، الذي يقام الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط حيث اللقاء المنتظر بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي على كأس البطولة.

محمد رمضان يكشف عن مفاجأة في حفل ختام أمم أفريقيا

وأعلن صاحب "نمبر ون"، الخميس، مشاركته بأغنية في حفل ختام كأس أفريقيا، برفقة اثنين من النجوم النيجيريين.

كما قال عبر مقطع فيديو نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لماذا كل هذا الحزن لأن مصر ليست في نهائي كأس أمم أفريقيا؟.. فدعوني أقول لكم أن مصر في النهائي، فأنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري.. وأشارك في حفل ختام أمم إفريقيا، فقد اختاروا مصرياً".

وأضاف رمضان، في رسالته أن مشاركته تأتي باعتباره فناناً مصرياً يمثل بلده وهويته أمام القارة الإفريقية، مؤكداً أن اختيار مشاركته في هذا الحدث الكبير يعكس الحضور المصري الفني والثقافي، حتى في غياب المنتخب المصري عن النهائي بعد خسارته في نصف النهائي من منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء.

الغريب في الأمر أن الفنان محمد رمضان، سوف يحيي حفلاً غنائياً بالولايات المتحدة الأميركية، السبت القادم، رغم إعلانه عن مشاركته في حفل ختام الأمم الأفريقية الذي يقام في اليوم التالي، وهذا ما يعد أمراً صعباً نظراً لضيق الوقت.

لن يشارك شخصياً

من جانبه كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريحات لـ "العربية.نت"، أنه لن يكون متواجداً في حفل ختام كأس الأمم الأفريقية بشخصه، لكنه قد شارك في تسجيل أغنية مع اثنين من المطربين من دولة نيجيريا، والتي سوف تذاع للمرة الأولى بحفل الختام.

وأضاف المصدر أن محمد رمضان سوف يسافر خلال ساعات رفقة فريق عمله إلى أميركا لإحياء حفلاً ضخماً يوم الأحد المقبل، وهذا ما يمنعه من حضور ختام كأس الأمم الأفريقية.

أزمات متتالية

وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت تصاعداً حاداً في الأزمات التي تلاحق الفنان محمد رمضان، وتنوعت ما بين أحكام قضائية بالحبس وانتقادات حادة لمظهره الفني.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي مؤخرا حكماً بحبس رمضان عامين مع كفالة وغرامة لوقف التنفيذ، وذلك بعد إدانته بطرح أغنية دون تصريح رقابي.

ولم تقتصر القضية على الجانب الإداري، بل شملت اتهامات بـالتحريض على العنف ومخالفة الأعراف العامة، واحتواء الكلمات على "إساءة للآخرين" واعتداد غير صحيح بالذات. وتأكيد الرقابة على المصنفات الفنية أن الأغنية "غير صالحة للعرض العام".

كما لم تكن الملاحقات القانونية لرمضان وحده، بل امتدت لتشمل عائلته، حيث قضت محكمة الطفل في يوليو 2025 بحبس نجله سنة مع إيقاف التنفيذ، إثر اتهامه بالتعدي بالضرب على طفل آخر داخل نادٍ رياضي بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الصعيد الفني الدولي، واجه رمضان موجة سخرية وانتقادات واسعة بعد ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" بولاية كاليفورنيا الأميركية في أبريل 2025. الإطلالة التي وصفها متابعون بأنها تشبه "بدلة الرقص" كانت تتكون من ثوب ذهبي اللون مع "كارديجان" مطبوع عليه مفتاح الحياة الفرعوني.

ورغم مبررات البعض بأن الزي يحمل دلالات "فرعونية" لإبراز الهوية المصرية، إلا أن الهجوم الجماهيري كان سيد الموقف عبر منصات التواصل الاجتماعي.