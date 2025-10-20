الرياضة

سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا

0 نشر
0 تبليغ

سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز أمس على فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا

وقال البطاوي في تصريحات مع كري رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: صدارة  جدول ترتيب الدوري تمنحنا الثقه ونسعى لتثبيت اقدامنا علي القمة
واضاف البطاوي:  علي ماهر المدير الفني للفريق لا يشبع من الطموح وهذا الأمر اثر ايجابيًا علي نتائج الفريق في المباريات الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

وتابع: علي ماهر يعمل 18 سعاة يوميا مع الفريق، وهذا الأمر يمنح لاعبي سيراميكا كليوباترا  حافز كبير من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز.

وأشار: أحمد القندوسي لاعب مميز وقدم مستويات رائعة مع سيراميكا كليوباترا لكنه خارج حساباتنا ولا نسعي للتعاقد معاه،  وعلاقتنا جيدة بالزمالك ولم نمنع القندوسي من الانتقال للأبيض
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا