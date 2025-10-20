المغرب بطلاً لكأس العالم للشباب
تُوّج المغرب بطلاً لكأس العالم للشباب عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس" بالعاصمة التشيلية سانتياغو صباح الاثنين.
ويدين المغرب بفوزه إلى مهاجم فاماليكاو البرتغالي ياسر الزابيري الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 12 و29 رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة في صدارة لائحة الهدافين.
وخاض المغرب أول مباراة نهائية في المونديال في تاريخه بعدما كانت أفضل نتيجة له في نصف النهائي عام 2005 بهولندا، وحرم الأرجنتين من تعزيز رقمها القياسي بلقب سابع.
وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوّج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009، في مصر على حساب البرازيل بركلات الترجيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب بطلاً لكأس العالم للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.