المغرب بطلاً لكأس العالم للشبابتُوّج المغرب بطلاً لكأس العالم للشباب عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس" بالعاصمة التشيلية سانتياغو صباح الاثنين.

ويدين المغرب بفوزه إلى مهاجم فاماليكاو البرتغالي ياسر الزابيري الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 12 و29 رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة في صدارة لائحة الهدافين.

وخاض المغرب أول مباراة نهائية في المونديال في تاريخه بعدما كانت أفضل نتيجة له في نصف النهائي عام 2005 بهولندا، وحرم الأرجنتين من تعزيز رقمها القياسي بلقب سابع.

وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوّج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009، في مصر على حساب البرازيل بركلات الترجيح.