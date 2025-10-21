نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في احتلال المركز الثالث برصيد ست نقاط في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبايرن ميونخ صاحب الصدارة ولكن الثنائي الأخير متفوقين عليه بفارق عدد الأهداف.

بينما تعثر باير ليفركوزن أثناء المباراتين السابقتين ولم يتمكن من تحقيق الفوز نهائيًا واكتفى بنتيجة التعادل في المباراتين ويمتلك في رصيده نقطتين يحتل بهم المركز الخامس والعشرون وأصبح بحاجة إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة حتى يتمكن من الهروب من منطقة الخطر المتواجد فيها حاليًا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 على ملعب باي أرينا معقل النادي الألماني وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن عبر قناة beIN Sports.

من المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شوفالييه.

خط الدفاع: وارن إيمري، أليا زبارني، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: سيني مايولو، لي كانج، دييري دوي.

خط الهجوم: إبراهيم مباي، عثمان ديمبيلي، باركولا

