وزير السياحة والآثار يُشارك في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي بالعاصمة البلجيكية بروكســل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي (Global Tourism Forum Annual Meeting) المُنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير"، والذي ينظمه معهد منتدى السياحة العالمي خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري.

ويعد منتدى السياحة العالمي، حدثًا دوليًا رفيع المستوى، فهو منصة تعاون دولية تركز على مواجهة تحديات قطاع السياحة والسفر حيث يجمع قادة ومبتكرين وخبراء وصناع قرار في هذا القطاع لمناقشة مستجدات ومستقبل القطاع.

ويركز المنتدى هذا العام على موضوعات رئيسية منها دور التكنولوجيا في السياحة والابتكارات التكنولوجية التي تُشكّل هذه الصناعة مثل الذكاء الاصطناعي، والسياحة المستدامة والسياسات البيئية، واتجاهات الاستثمار في السياحة وآفاقه العالمية، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، والفرص في الأسواق الناشئة، وتحسين تنافسية الوجهات السياحية، والطيران المستدام، والتحوّل الرقمي في المطارات والخدمات المؤثرة على تجربة السفر.

ويسعى المنتدى إلى تحقيق نماذج تنمية مستدامة لأسواق السفر الناشئة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لضمان نمو السياحة.

شهد الافتتاح حضور لفيف من الوزراء والرؤساء التنفيذين لمؤسسات سياحية، و شيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بالإضافة الى المسئولين عن ملفات السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية.

كما شارك في الحضور من الجانب المصري السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، والأستاذة إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.