الرياض - كتبت رنا صلاح - تفصلنا ساعات قليلة على موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا التي تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 وتقام ضمن منافسات الجولة الثالثة بمنافسات البطولة لهذا الموسم الحالي، فيما يتواجد حاليا فريق ارسنال في المركز الخامس بجدول الترتيب وذلك برصيد عدد ستة نقاط أما فريق أتلتيكو مدريد يتواجد في المركز العاشر برصيد عدد ثلاثة نقاط.

Arsenal vs Atletico Madrid .. قنـاة تنقـل مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025 اليوم

من المقرر بأن يكون مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الحالي 2025-2026 مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أنه ستقام المباراة على ملعب الإمارات في لندن وكذلك سيتم نقل المباراة بدون تقطيع وبجودة عالية عبر ONLINE LIVE أما عن القنوات الناقلة للقاء تكون من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورت 3 ويمكن ضبط تردد تلك القناة عبر النقاط المقبلة:

موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

القمر نايل سات.

التردد عبر 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز عبر 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد فريق أتلتيكو مدريد اليوم

أما عن تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد فريق أتلتيكو مدريد اليوم فيتمثل بذلك ويكون على النحو التالي: