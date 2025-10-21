نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد آرسنال الإنجليزي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب الإمارات المباراة المرتقبة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الشامبيونزليج.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الإيطالي دافيدي ماسا حكمًا للمباراة، ويعاونه كل من مواطنيه فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو كحكمين مساعدين، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو المساعد "فار" إلى دانييلي تشيفي والفرنسي جيروم بريزار، بينما سيتولى الإيطالي ماتيو مارسينارو مهمة الحكم الرابع.

ويحتل الجانرز المركز الخامس في جدول ترتيب دور المجموعات بمسابقة الشامبيونزليج برصيد 6 نقاط، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المرتبة العاشرة برصيد 3 نقاط.

موعد مواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

من المقرر أن تُقام المواجهة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD3.

