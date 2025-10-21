نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مايا مرسي" تستقبل وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر لبحث تعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات التنموية والاجتماعية، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

في مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة مايا مرسي بزيارة نظيرتها القطرية إلى "بلدها الثاني مصر"، معربة عن تقديرها لجهود دولة قطر ودعمها في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، ومساهمتها الفعالة مع مصر في إيقاف الحرب في غزة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لدولة قطر على دعمها في تسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى الأراضي المصرية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الأشقاء في القطاع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

من جانبها، أعربت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن سعادتها بزيارة مصر وحفاوة الاستقبال التي لاقتها في وزارة التضامن الاجتماعي، موجهة الشكر للدولة المصرية على جهودها الكبيرة في دعم استقرار المنطقة والتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وأشارت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود المصرية القطرية المشتركة لدعم الأشقاء في غزة، لافتة إلى أن زيارتها المقبلة إلى مصر ستتضمن جولة ميدانية بمدينة العريش لمتابعة عمليات إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات، خاصة دعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفية، مع الإعداد لتنظيم معرض للمنتجات التراثية والحرفية المصرية في الدوحة قبل شهر رمضان المقبل.

وحضر اللقاء السيدة مريم أحمد الشيبي القائمة بأعمال سفارة دولة قطر لدى مصر، والسيد جاسم مفتاح المكلف بمهام مدير مكتب وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

1000594524

1000594523

1000594522

1000594519

1000594521