ترامب يوحّد الجمهوريين والديمقراطيين ضده بترشيحه شخصية مثيرة للجدل لمنصب هام

أحمد جودة - القاهرة - يواجه ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحامي بول إنغراسيا لمنصب رئاسة مكتب المستشار الخاص خطرًا حقيقيًا بعد الكشف رسائل مثيرة للجدل وصف نفسه بأنه "ذو نزعة نازية".

وجاءت هذه التصريحات في سلسلة رسائل نصية مع قادة وناشطين جمهوريين، وفقا لتقرير نشرته "بوليتيكو"، مما أثار موجة استنكار واسعة ودفع عددا من أعضاء الحزب الجمهوري للتعبير عن معارضتهم لترشيحه.

وأبدى عدد من الجمهوريين تحفظاتهم على الترشيح، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري عن ساوث داكوتا)، والسيناتور ريك سكوت (جمهوري عن فلوريدا) الذي أعلن عدم دعمه لإنغراسيا، والسيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) الذي دعا إلى سحب الترشيح.

ودافع محامي إنغراسيا، إدوارد أندرو بالتزيك، عن موكله بالقول إن الرسائل "تقرأ بوضوح على أنها دعابة ذاتية وساخرة"، مؤكدا أن إنغراسيا يحظى "بدعم لا يصدق من المجتمع اليهودي".

وفي الوقت نفسه، وجه الديمقراطيون انتقادات حادة لإنغراسيا، وطالبوا بـ "فصله فورا" في رسالة إلى الرئيس، واصفين إياه بأنه "منحاز وغير قادر على تنفيذ القانون بعدل وإنصاف".

كما أشاروا إلى تقارير سابقة عن اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت له من قبل زميلة سابقة، والتي سحبت شكواها لاحقا خوفا من الانتقام.

ومن المقرر أن يجري إنغراسيا جلسة استماع للتثبيت يوم الخميس أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، فيما يلوح في الأفق احتمال سحب ترشيحه أو مواجهة هزيمة في التصويت.