نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الأهلي تعاقد مع مدير فني كبير.. والأحمر أقوى من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن فريق الاتحاد السكندري سيكون في اختبار صعب أمام الأهلي غدًا في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر يعيش واحدة من أفضل فتراته في الوقت الحالي.

وقال حنفي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن جميع لاعبي الأهلي لديهم رغبة كبيرة في إثبات الذات تحت قيادة المدير الفني الجديد توروب، موضحًا أن شخصية المدرب ظهرت بوضوح خلال أول مباراة له أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف نجم الأهلي السابق: “ردود أفعال توروب داخل الملعب تؤكد أن الأهلي تعاقد مع مدرب كبير، والأهلي سيفوز على نوار البروندي بسهولة في مباراة العودة”.

وأشار هشام حنفي إلى أن خسارة الأهلي من بيراميدز في الدوري كانت مجرد “ظروف مباراة”، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك فريقًا قويًا، لكن الأهلي يبقى الأفضل والأكثر تكاملًا.