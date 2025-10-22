نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو 128.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الاتحاد قبل موقعة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الليلة بين الفريقين، والتي تنطلق عند الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الليلة.

تقابل الفريقان من قبل في 127 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز 85 مرة، وهزم في 16 مباراة، وحل التعادل في 26 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 220 هدفا في مرمى فريق الاتحاد السكندري خلال 127 مواجهة سابقة في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

استقبلت شباك الأهلي 76 هدفا بأقدام لاعبي فريق الاتحاد السكندري، وحافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في 79 مباراة سابقة.

يعد مهاجم فريق الأهلي السابق والمدير الفني للمنتخب المصري الحالي حسام حسن هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 12 هدفا.

حافظ لاعبو الاتحاد السكندري على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في 25 مباراة، ويأتي أكبر فوزًا جاء في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي بسداسية نظيفة موسم 2005-2006.