نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوزي ماير يشيد بحراس الزمالك: المنافسة بينهم إيجابية وتمنح الفريق الاستقرار والثقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد فوزي ماير، حارس مرمى الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه حراس مرمى الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهم يقدمون أداءً جيدًا ويستحق كلٌ منهم الحصول على فرصته كاملة.

وقال ماير في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "مستوى حراس مرمى الزمالك جيد جدًا، ولا بد أن يحصل كل واحد منهم على فرصته في الوقت المناسب، وفقًا لاحتياجات الفريق وظروف كل مباراة".

وتحدث ماير عن أداء الزمالك عقب فترة التوقف، مشيرًا إلى أن البداية كانت قوية ومبشرة في المباراة السابقة أمام ديكيداها الصومالي، حيث ظهر الفريق بشكل جيد واستعاد جزءًا من شخصيته داخل الملعب.

وأضاف حارس الزمالك السابق: "الاستقرار الفني والثقة في جميع اللاعبين، وخاصة في مركز حراسة المرمى، عنصر مهم في مشوار الفريق هذا الموسم، والمنافسة بين الحراس تصب في مصلحة الفريق إذا ما تم إدارتها بشكل صحيح".