عاجل- الرئيس السيسي يبدأ نشاطه في بروكسل بلقاء ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم الأربعاء، بلقاء الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس.

ووصل الرئيس السيسي إلى المطار العسكري في بروكسل مساء الثلاثاء، في مستهل زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، والتي يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى مساء اليوم الأربعاء.

وكان في استقبال الرئيس لدى الوصول كل من نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، إلى جانب السفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي.