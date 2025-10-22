نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يضرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي موعدا مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما قدمه المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تامر مصطفى أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة.

أولًا.. مفارقات الرقم (4)

1- للمرة الرابعة يواجه تامر مصطفى المدرب الحالي لفريق الاتحاد السكندري النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

2- الاتحاد هو الفريق الرابع الذي يتولى تامر مصطفى تدريبه أمام الاهلي، حيث سبق أن تقابل أمام الأهلي مع الفرق التالية:

مصر المقاصة، الجونة، إنبي.

3- أكبر فوزًا حققه فريق الأهلي أمام تامر مصطفى كان برباعية نظيفة، وذلك في أول المواجهات بين الأهلي وتامر مصطفى حين كان المدير الفني لفريق المقاصة موسم 2021-2022.

4- يعتبر ياس سوروب المدير الفني لفريق الأهلي هو رابع المدربين للأهلي مواجهة أمام تامر مصطفى، حيث سبق أن تقابل تامر مصطفى أمام كل من:

بيتسو موسيماني، ريكاردو سواريش، مارسيل كولر.

ثانيا.. ماذا قدم تامر مصطفى أمام الأهلي؟

تقابل تامر مصطفى أمام فريق الأهلي في 4 مباريات سابقة، منهم 3 في بطولة الدوري المصري الممتاز ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

فاز فريق الأهلي أمام المدرب تامر مصطفى في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، ولم ينجح تامر مصطفى في هزيمة الأهلي من قبل.

سجل لاعبو الأهلي في مرمى الفرق التي دربها تامر مصطفى 9 أهداف، وعجزوا عن التهديف في مباراة واحدة فقط، ولم يستقبلوا أهداف على مدار 4 مباريات.

