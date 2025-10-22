نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توتنهام الإنجليزي عن تشكيلته لمواجهة موناكو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا وسجل ثلاثة أهداف ومني مرماه بهدفين.

بينما يحتل موناكو المركز الثلاثين برصيد نقطة واحدة وسجل ثلاثة أهداف ومني مرماه بستة أهداف.

من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، بالينا، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس

خط الوسط: جراي، رودريجو بنتانكور، محمد قدوس

خط الهجوم: بيرجفال، ريتشاليسون، أودوبيرت

