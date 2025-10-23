نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تستقر على قائمة حكام كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

لجنة الحكام تستقر على قائمة حكام كأس السوبر المصري 2025.

استقرت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، على أسماء حكام مباراتي نصف النهائي للسوبر المصري، وكشفت رابطة المحترفين الإماراتية، عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري، الذي تستضيفه مدينة أبو ظبي، مطلع الشهر المقبل.

موعد مباريات كأس السوبر المصري

وستقام مباريات بطولة كأس السوبر المصري نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي، ويقام كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يتواجد الزمالك بصفته بطل كأس مصر.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة الأندية المحترفية، فيما يشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال اللجنة المنظمة للبطولة عن طريق الكارت الذهبي.

ملعب محمد بن زايد.

حكام كأس السوبر المصري 2025

ولم تستقر لجنة التحكيم على الأسماء المرشحة لإدارة مباريات كأس السوبر المصري بشكل نهائي، ولكن كشفت تقارير صحفية أن الحكام المسافرين إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر، هم كالتالي:

حكام الساحة

الحكم الدولي:محمود البنا. الحكم الدولي: محمد معروف.

الحكام المساعدون

أحمد حسام طه. وسامي هلهل. هاني خيري. شريف عبد الله. طارق مصطفى. خالد حسين.

حكام الفيديو

الحكم الدولي: محمود عاشور. حسام عزب.

جدول مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري

ويلتقي النادي الأهلي في نصف النهائي مع نادي سيراميكا كليوباترا، فيما سيواجه نادي الزمالك فريق بيراميدز.

ومن المقرر إسناد مباراتي نصف النهائي في بطولة كأس السوبر إلى حكام مصريين.

حكام نهائي كأس السوبر المصري

واستقر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع الشركة الراعية للبطولة، على قرار إقامة النهائي بحكام أجانب.

فيما سيدير مباراة تحديد المركز الثالث، طاقم حكام إماراتي.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

وجاء جدول مواعيد مباريات كأس السوبر المصري كالآتي:

الدور طرفي المباراة تاريخ المباراة موعد بداية المباراة الاستاد نصف النهائي الزمالك × بيراميدز 6 نوفمبر 2025 الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة. استاد آل نهيان في أبو ظبي نصف النهائي الأهلي × سيراميكا كليوباترا 6 نوفمبر 2025 الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

نهائي كأس السوبر

الدور طرفي المباراة تاريخ المباراة موعد بداية المباراة الاستاد النهائي الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية 9 نوفمبر 2025 تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. تحديد المركز الثالث الخاسر من المباراة الأولى ضد الخاسر من المباراة الثانية 9 نوفمبر 2025 الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة. استاد آل نهيان في أبو ظبي.

وتأتي استضافة بطولة السوبر في الإمارات بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها دولة الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر المصري برصيد 15 لقب، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.