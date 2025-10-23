نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على الاتحاد.. توروب لست راضيا عن الأداء ونحتاج للتطور.. والدفاع الجيد يمنحك البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. مدرب الأهلي الدفاع الجيد هو مفتاح البطولات

يس توروب، المدير الفني للأهلي، أبدى المدرب الدنماركي يس توروب المدير الفني للأهلي سعادته، وذلك بعد تحية جماهير النادي الأهلي له عقب الفوز على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأشار توروب إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا في أول ساعة من اللقاء قبل أن يمنح المنافس فرصة للعودة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وشهدت المباراة وجود حالة طرد على النادي الأهلي ضد أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 79، وذلك بعد الحصول على الإنذار الثاني.

فيما حصل كريم الديب لاعب الاتحاد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 بعد الحصول على الإنذار الثاني.

تصريحات توروب بعد الفوز على الاتحاد

وقال المدرب الدنماركي توروب خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الاتحاد: "أشكر الجماهير على دعمها لنا خلال المباراة، لعبنا المباراة بشكل جيد في أول 45 أو 60 دقيقة، لكن بعد التقدم بهدفين سمحنا للاتحاد بالعودة، ولست راضيًا عن الأداء بالكامل، ونعمل على تطوير الفريق واللاعبين".

وأضاف: "نخوض مباراة كل 3 أيام وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا علينا، نحاول الموازنة بين الاستشفاء والتدريب وتصحيح الأخطاء، هدفي هو تحسين الفريق مع الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

المباراة الأولى وظهور البصمة

وتابع: "هذه أول مرة لي في استاد القاهرة وأنا فخور بتدريب الأهلي وسعيد بتحقيق الفوز، الفريق نفذ جزءًا كبيرًا من التعليمات، وأرى أن البصمة بدأت تظهر في طريقة التحكم بالمباراة وتضييق المساحات".

التوازن بين الدفاع والهجوم

وشدد المدرب الدنماركي على أهمية التوازن بين الدفاع والهجوم: "الهجوم الجيد يجعلك تفوز بالمباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يجعلك تحقق البطولات، تسجيل الأهداف مهم، لكن الأهم ألا نستقبل، الفوز والخسارة مسؤولية الجميع، وليس الدفاع أو الحارس فقط".

واختتم: "شاهدت مباريات كثيرة للأهلي قبل تولي المهمة، وأعرف معظم اللاعبين، الآن أعقد جلسات فردية مع كل لاعب لمعرفة شخصيته وطريقة تفكيره، وهذا يساعدني على تطوير الفريق".

مباراة الأهلي والاتحاد

وفاز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري، ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح لاعب النادي الأهلي المغربي أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 15 من صناعة زيزو، قبل أن ينجح زيزو في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

فيما نجح نادي الاتحاد في تسجيل هدفه الوحيد من جملة تكتيكة رائعة سجلها فادي فريد في الدقيقة 69 من صناعة أبو بكر ليادي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفا على فريق بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، بينما يستضيف نادي الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة يوم الإثنين القادم.