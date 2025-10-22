نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت بث مباشر ليفربول يسعى لاستعادة توازنه أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت



من المتوقع أن يعتمد المدرب الهولندي أرني سلوت على تشكيل هجومي متوازن بهدف استعادة ثقة الجماهير وتحقيق الفوز خارج الديار.



وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: روبيرتسون – فان دايك – كوناتي – فيرمبونج.

وسط الميدان: دومينيك سوبوسلاي – كورتيس جونز – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك – هوغو إيكيتيكي.

أما تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: بوتا – توتا – سكالفيتي – ماكس.

وسط الميدان: ماريو غوتزه – سكايري – فاردي – كوستا.

الهجوم: هوجا – ماموش.

تاريخ مواجهات ليفربول وآينتراخت فرانكفورت



تعد مواجهة اليوم بين ليفربول وآينتراخت فرانكفورت واحدة من المواجهات النادرة في التاريخ الحديث بين الفريقين، حيث لم يلتقيا في دوري أبطال أوروبا منذ عقود طويلة.

ويمتلك ليفربول الأفضلية التاريخية على الفرق الألمانية، إذ سبق له تحقيق 26 انتصارًا مقابل 10 هزائم و9 تعادلات في البطولات الأوروبية.

في المقابل، يسعى فرانكفورت إلى تحقيق أول فوز رسمي له على “الريدز” واستغلال تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة.

غياب محمد صلاح وتأثيره على ليفربول

يخوض ليفربول مواجهة آينتراخت فرانكفورت في غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي يُعد أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي غياب صلاح بسبب الإصابة التي لحقت به في التدريبات قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق الإنجليزي الذي يفتقد خبرته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويأمل المدرب أرني سلوت أن يتمكن البدلاء مثل جاكبو وإيكيتيكي من تعويض غياب هداف الفريق التاريخي في دوري أبطال أوروبا، خاصة أن صلاح سجل أكثر من 40 هدفًا في المسابقة منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017، ليصبح من بين أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ النادي بالبطولات القارية.

غيابه اليوم يفرض تحديًا جديدًا أمام ليفربول الذي يبحث عن العودة إلى الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

