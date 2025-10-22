نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوووورة بث مباشر قمة نارية في سانتياجو برنابيو.. ريال مدريد يصطدم بيوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

سانتياجو برنابيو يحتضن قمة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة القمة الأوروبية التي تجمع بين نادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025-26.

ريال مدريد يسعى لتعزيز تفوقه في دوري الأبطال



يطمح ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة الأوروبية، بعد أن تغلب على مارسيليا الفرنسي في الجولة الأولى، ثم على كايرات ألماتي بطل كازاخستان في الجولة الماضية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، ويأمل في تأكيد تفوقه على يوفنتوس في المواجهات المباشرة. وقد التقى الفريقان 21 مرة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ففاز ريال مدريد في 10 مباريات، بينما فاز يوفنتوس في 9 مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت المواجهات اثنتين من نهائيات دوري الأبطال، حيث فاز ريال مدريد 1-0 في نهائي 1998، و4-1 في نهائي 2017.

كيليان مبابي على موعد مع التاريخ



قد يصبح كيليان مبابي (26 عامًا و306 يومًا) أصغر لاعب يخوض 90 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث يحمل الرقم القياسي حاليًا أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس (27 عامًا و114 يومًا).

يوفنتوس يسعى للفوز الأول في دوري الأبطال هذا الموسم



في المقابل، يبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز الأول في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله أمام بوروسيا دورتموند وفياريال الإسباني في الجولتين الماضيتين. الفريق الإيطالي يعاني أيضًا من بداية صعبة في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، حيث جمع 12 نقطة فقط من 7 جولات، وخسر الجولة الماضية أمام كومو، ما يضع المدرب إيجور تيودور تحت الضغط ويهدد منصبه في حال الهزيمة أمام ريال مدريد اليوم.

ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025-26

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قائمة الفريق لمواجهة يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس Real Madrid vs Juventus يوم الأربعاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليز

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي – ألفارو كاريراس – راؤول أسينسيو – فران جارسيا

وسط الميدان: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام – أردا جولر – تياجو