المصري يتعادل سلبيا مع سموحة بالدوري

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل السلبي مباراة المصري وسموحة دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: محمود حمدي لحراسة المرمى،كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر محمود حمادة، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، عمر الساعي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كينجسلي ايدوو.

بينما ضمت قائمة بدلاء النادي المصري كالأتي: محمد شحاته ، أحمد عيد، الناشئ عبد الوهاب نادر، أحمد منصور ، أحمد علي عامر ، مصطفى أبو الخير، منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

في المقابل ضم قائمة تشكيل سموحة كالتالي: أحمد ميهوب لحراسة المرمى هشام حافظ ، محمد دبش، محمد رجب ، عبد الرحمن عامر لخط الظهر

عمرو السيسي ، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط سمير فكري ، صامويل أمادي، أحمد فوزي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.



وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 15 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

