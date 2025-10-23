نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة صامتة في ليفربول.. محمد صلاح يشعل الجدل بعد تجاهله في مباراة فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزمة صامتة في ليفربول.. محمد صلاح يشعل الجدل بعد تجاهله في مباراة فرانكفورت

أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل بعد تصرف غير متوقع عقب فوز ليفربول الكبير على آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف، في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

المدير الفني آرني سلوت قرر إبقاء محمد صلاح على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد مواجهة جالطة سراي السابقة، قبل أن يدفع به في الدقيقة 72 من الشوط الثاني. ورغم محاولاته لإحداث الفارق، لم يتمكن صلاح من التسجيل أو صناعة أي أهداف.

لكن اللافت كان ما فعله اللاعب بعد المباراة؛ إذ قام بحذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وأزال وصف "لاعب ليفربول" من ملفه الشخصي، كما غيّر صورة الغلاف لتظهره برفقة ابنتيه مكة وكيان بدلًا من صورته أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي.

ورغم أن صلاح لم يُدلِ بأي تصريحات، إلا أن تصرفه فتح الباب أمام تكهنات حول توتر علاقته بالمدرب الهولندي، خاصة في ظل تكرار استبعاده من التشكيلة الأساسية مؤخرًا. ومع ذلك، لا يزال صلاح يحتفظ بأرقام مميزة هذا الموسم، بتسجيله هدفين وصناعته هدفًا في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى هدف وصناعة في دوري الأبطال.

وأثار صلاح الجدل بعد أن حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على "إكس"، واستبدلها بصورة تجمعه بابنتيه مكة وكيان على أحد الشواطئ، كما أزال وصف "لاعب ليفربول" من بياناته الشخصية، ما دفع البعض لربط ذلك برغبته في الرحيل عن النادي أو غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن خطوة صلاح جاءت رد فعل على الانتقادات الحادة التي وُجهت له عقب مباراة فرانكفورت، بعدما اتهمته جماهير الفريق بالأنانية وتراجع الأداء.

تعليق سلوت:

دفاع عن محمد صلاح: أكد سلوت أن محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، معتبرًا أن ما قدمه خلال الموسم يجعله المرشح الأبرز للفوز باللقب.

تقدير لمساهمة صلاح: أشار سلوت إلى أن محمد صلاح هو الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي، وأن تأثيره الهجومي يتجاوز منافسيه.